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ABD'nin New York kentinde Trump'ın izleyeceği NBA maçı için sıkı güvenlik önlemleri alındı

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ABD Başkanı Donald Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasındaki NBA final serisi üçüncü maçını izleyecek. Bu, görevdeki bir başkanın ilk NBA finali katılımı olacak. Maç öncesinde Madison Square Garden çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, trafik kısıtlandı ve taraftarlar için çanta yasağı getirildi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi maçı öncesinde New York kentinde sıkı güvenlik tedbirleri alındı.

New York Knicks ile San Antonio Spurs arasındaki üçüncü maçı izlemesi beklenen Trump, bir NBA final serisi maçını izleyen görevdeki ilk ABD Başkanı olacak.

Trump'ın katılımı nedeniyle maç öncesinde sıkı güvenlik önlemlerine başvuruldu.

New York Polis Departmanı ve ABD Gizli Servisi, maçın başlamasından 4 saatten uzun süre önce Madison Square Garden çevresinde yaya ve araç trafiğini kısıtlamak için bariyerler yerleştirdi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle maça iki saat önceden gelmeleri istenen taraftarlar, kapılar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis, ayrıca arenanın dışındaki ekranlardan maçın izlendiği partilerin iptal edildiğini ve bilet sahipleri için de çanta taşıma yasağı getirildiğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve diğer üst düzey katılımcıların da maçı canlı izlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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