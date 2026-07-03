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Trump, ABD'nin NATO harcamalarını eleştirdi Açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, NATO harcamalarını eleştirerek ABD'nin ittifaka en fazla katkıyı yaptığını ancak karşılığını alamadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO'ya yaptığı harcamaları eleştirerek "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma." açıklamasında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve diğer ülkelerin NATO harcamalarını gösteren görsel paylaştı.

ABD Başkanı Trump, "ABD'nin, ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma. Bizim yanımızda değildiler." ifadelerine yer verdi.

Daha önceki paylaşımında da Trump, ABD'nin, diğer ülkelere kıyasla İttifak'ın korunması amacıyla NATO'ya "en fazla harcamayı yaptığını" ve bu durumdan hiçbir fayda sağlamadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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