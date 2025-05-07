Trump, Kanada Başbakanı ile Görüşmesini Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek, "Ben (Kanada ve Meksika ile) herhangi bir gerginlik görmüyorum. İkisiyle de çok iyi anlaşıyoruz. Bugün yeni başbakan ile harika bir toplantı yaptık, kendisi müthiş bir adam." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da FIFA Başkanı Gianni Infantino ile düzenlediği basın toplantısında, 2026 Dünya Kupası Görev Gücü ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

2026 Dünya Kupası için harika bir organizasyon yapacaklarını kaydeden Trump, bu organizasyonu Kanada ve Meksika ile birlikte yapmaktan da mutlu olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı Carney ile yaptığı görüşme ile ilgili sorulara da yanıt veren Trump, Kanada ve Meksika ile aralarında bir gerginlik olmadığına işaret ederek, "Ben (Kanada ve Meksika ile) herhangi bir gerginlik görmüyorum. İkisiyle de çok iyi anlaşıyoruz. Bugün yeni başbakan ile harika bir toplantı yaptık, kendisi müthiş bir adam." dedi.

Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau için "vali" ifadesini çok kullandığını hatırlatan Trump, "Ona Vali Carney demedim. Bunu henüz yapmadım ve belki de yapmayacağım. Trudeau ile çok eğlendim ama bence bu büyük bir adım. Kanada için iyi bir adım. Onu sevdim. Çok iyi anlaşıyoruz. Bugün harika bir toplantı yaptık. Bence ilişkimiz çok güçlü olacak." şeklinde konuştu.

Rusya'nın G-8'den çıkarılması hataydı

Öte yandan Trump, bir soru üzerine Rusya'nın 2014 yılında G-8'den çıkarılmasının yanlış olduğunu savunarak dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı suçladı.

Trump, "Eğer Rusya halen G8'de olsaydı, muhtemelen şu anda devam eden bu saçma ve ölümcül savaş sürüyor olmazdı." şeklinde konuştu.

Rusya'nın şu anda G-7'ye eklenmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise Trump, artık bunun için çok geç olduğunu söyledi.