Trump: "Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'ni Gordie Howe Köprüsü'nün açılışına davet etmedi"

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hükümetinin, ABD'yi, iki ülkenin sınırında yer alan Gordie Howe Uluslararası Köprüsü'nün açılışına "davet etmediğini" ileri sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada ile ABD arasında gümrük vergileri konusunda yaşanan anlaşmazlığa değindi.

"Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'ni Gordie Howe Köprüsü'nün açılışına davet etmedi" ifadesini kullanan Trump, Kanada hükümetinin, ABD'ye "yüklü miktarda" gümrük vergisi ödediği düşünüldüğünde bunun "gayet normal" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, "Ancak, önceki bir yönetim tarafından son derece kötü bir şekilde müzakere edilen köprüye ilişkin asıl anlaşma artık geçerli değil. Anlaşmanın şartlarını değiştirdik. Böylece ABD artık karın yüzde 50'sini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada ve ABD, 11 Temmuz'da Gordie Howe Uluslararası Köprüsü'nün 27 Temmuz'da açılması konusunda anlaşmıştı.

ABD yönetimi, 21 Temmuz'da Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürmüş, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise ABD'nin gümrük vergisi kararını "tek taraflı ticari eylem" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA