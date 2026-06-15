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Trump, İran'la varılan mutabakatın içeriğinin cuma gününden sonra kamuoyuna duyurulabileceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptının içeriğinin cuma gününden sonra kamuoyuna duyurulabileceğini açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacağını ve petrol fiyatlarının düştüğünü belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın içeriğinin cuma gününden sonra herhangi bir zamanda kamuoyuna duyurulabileceğini bildirdi.

Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaşan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, Hürmüz Boğazı'na dair açıklamada bulunarak boğazın "(19 Haziran) Cuma günü tamamen açılacağını" belirtti.

İran ile varılan mutabakat zaptı doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın "tamamen açılacağını" yineleyen Trump, bölgedeki mayınların büyük bölümünün de etkisiz hale getirileceğini söyledi.

Trump, "oldukça güçlü" şeklinde nitelediği zaptın içeriğinin kamuoyuna duyurulmasını istediğini aktararak "(Eski ABD Başkanı Barack) Obama'nınki gibi berbat değil. Çok güçlü bir belge ve yayınlanmasını istiyorum, muhtemelen çok yakında. Cuma gününden sonra bir süre sonra." ifadelerini kullandı.

İran'ın farklı bir lider kadrosuna sahip olduğunu ve mevcut yönetimle "çok iyi anlaştıklarını" öne süren Trump, "İlk kadro gitti, ikinci kadro gitti ve üçüncü kadronun çok zeki, güçlü olduğunu gördük." dedi.

Trump, nihayetinde Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya vardıklarını vurgulayarak ülkesinin İran'a yönelik "yeniden saldırıya geçmek zorunda kalması" nedeniyle üzgün olduğunu ancak bu saldırıların üçüncü geceye sarkmaması için anlaşmayı sağladıklarını ifade etti.

Başkan Trump, " Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak. Petrol fiyatları hızla düşüyor ve borsa bugün roket gibi yükseliyor, rekor seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları en büyük düşüşünü yaşadı ve düşük seviyelere indik, henüz tam olarak eski seviyemize dönmedik." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini kaydeden Trump, "Asıl mesele buydu çünkü muhtemelen olsaydı kullanırlardı. Obama'nın imzaladığı anlaşmayı feshetmem çok önemliydi çünkü bu, nükleer silaha giden bir yoldu. ABD için korkunç bir anlaşmaydı." diye konuştu.

Trump, ABD'nin İran'a karşı "harika bir iş çıkardığını" savunarak "Umarım iyi bir ilişkimiz olur ve iyi geçiniriz, eğer geçinemezsek de başladığımız yere geri döneriz ama bunun gerekli olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

İran ile mutabakat zaptının imza törenine bizzat katılma ihtimali sorulan Trump, "Duruma bağlı. (ABD Başkan Yardımcısı) JD Vance katılacak. Belki ben de katılırım. Belki katılmam ama JD özellikle bunun için geliyordu." dedi.

Trump, zaptın İran'a yönelik "yaptırımların hafifletilmesi olasılığı" içerdiği iddialarını reddederek "Hayır, içermiyor. (İran) Eğer yapmaları gerekeni yaparlarsa bu, gerçekten davranışsal bir şey ve yürürlüğe girmeye başlar." diye konuştu.

Tahran yönetimiyle devam eden gerilim dolayısıyla küresel petrol fiyatlarının "tıkandığını" aktaran Trump, İran'la varılan mutabakatın "dünyaya çok büyük başarılar getireceğini" savundu.

Trump, "Dün (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Başkan Zelenskiy ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık ve belki bir şeyler yapabileceğimizi görüyorum. Gerçekten de öyle düşünüyorum. İkisinin de buna açık olduğunu düşünüyorum. Yani bu iş bittiğine göre, buna odaklanacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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