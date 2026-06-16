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Irak Başbakanı Zeydi gelecek ay Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

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ABD'nin Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Başkan Trump'ın Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi temmuz ortasında Beyaz Saray'da ağırlamak istediğini bildirdi. Görüşmede silahlı yapıların silahsızlandırılması, ticaret ve enerji işbirliği ele alındı.

ABD'nin Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Başkan Donald Trump'ın Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi temmuz ayında Beyaz Saray'da ağırlamak istediğini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Zeydi, başkent Bağdat'ta Barrack ile bir araya geldi.

Görüşmede Barrack, ABD Başkanı Trump'ın temmuz ortasında Başbakan Zeydi'yi Beyaz Saray'da ağırlayarak iki ülke ilişkilerinin geleceğini konuşmayı istediğini aktardı.

- Irak'taki silahlı yapıların silahsızlandırılması konusu ele alındı

Irak hükümetinin terörden arındırılmış bir gelecek inşa etme vizyonunun ele alındığı Zeydi-Barrack görüşmesinde, Irak'ta devlet otoritesi dışında faaliyet gösteren tüm silahlı yapıların silahsızlandırılması ve dağıtılması planları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunması, Irak'ın tam egemenliğinin sağlanması, ülkenin bölgesel çatışmalardan uzak tutulması ve topraklarının herhangi bir tarafça bölgesel barışı tehdit edecek şekilde kullanılmasının önlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Zeydi ve Barrack, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesinin aciliyet taşıdığını vurguladı.

Ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirme taahhüdü

Irak'ın ABD ile ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirme taahhüdü de yinelendi. Bu kapsamda Irak'ın, Starlink şirketine faaliyet lisansı verilmesi sürecini tamamlayacağı, Chevron ile Batı Kurna-2 ve Nasiriye petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik müzakereleri başlatacağı kaydedildi.

Ayrıca Amerikan enerji şirketleri HKN, Western Zagros ve Hunt'ın faaliyetlerine yeniden başlaması için güvenlik garantilerinin sağlanacağı, Kerkük-Baniyas petrol boru hattının rehabilitasyonu için TI Capital ile imzalanan mutabakatın ilerletileceği belirtildi.

Irak'ın elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik ekonomik işbirliğinin genişletilmesi konusunda anlaşan taraflar, Excelerate Energy'nin Hor ez-Zübeyr'de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yönelik yüzer terminal projesine destek verilmesinin de önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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