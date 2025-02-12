Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi için Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı.

"ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEYE GÖNDERİYORUM"

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan açıklama yaptı. "Hazine Bakanı Scott Bessent'i Ukrayna'ya Başkan Zelenskiy ile görüşmeye gönderiyorum." ifadesini kullanan Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yakında son bulacağını, bulması gerektiğini, çok fazla ölüm ve yıkım olduğunu belirtti.

"AMERİKA GÜÇLÜ OLDUĞUNDA, DÜNYA BARIŞ İÇİNDEDİR"

Trump, "ABD, küresel olarak milyarlarca dolar harcadı, (karşılığında) gösterilecek çok az şey var. Amerika güçlü olduğunda, dünya barış içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

ÇANTASINDA NADİR TOPRAK MİNERALLERİ VAR

ABD medyasında, Bessent'in Ukrayna lideriyle yaptırımlar, nadir toprak mineralleri ve ABD fonlarının nereye gittiği konularını görüşmesinin beklendiği kaydedildi. Öte yandan, Başkan Yardımcısı JD Vance'in sözcüsü Fox News'e, Vance'in de 14 Şubat'ta Almanya'da başlayacak Münih Güvenlik Konferansı programı kapsamında Zelenskiy ile görüşeceği bilgisini teyit etti.

500 MİLYAR DOLAR NADİR TOPRAK ELEMENTİNİ İSTEMİŞTİ

Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların karşılığı olarak Ukrayna'nın geniş doğal kaynaklarından pay alması gerektiğini işaret etmişti.

Trump, "Nadir mineraller, petrol ve gaz açısından son derece değerli topraklara sahipler. Paramızın güvence altına alınmasını istiyorum, çünkü yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Bir anlaşma yapabilirler, yapmayabilirler. Bir gün Rus olabilirler veya olmayabilirler, ancak oradaki tüm bu paraya sahip olacağız ve ben geri istiyorum diyorum. Onlara bunun karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğimi söyledim. Onlar da esasen bunu yapmayı kabul ettiler, bu yüzden en azından aptal hissetmiyoruz. Onlara şunu söyledim: 'Bir şey elde etmeliyiz. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yakın zamanda Ukrayna'yı ziyaret edeceğini, kendisinin de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile "muhtemelen" bu hafta konuşacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi gerektiğini ve bunun için her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini belirtmişti. Münih'te yapılacak konferansa, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de katılacak. Konferansta, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı en önemli gündem maddesi olacak.