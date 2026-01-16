Trump: "Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim"

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kontrolünün kendilerine verilmesi konusunda uyumlu hareket etmeyen ülkelere "gümrük vergisi uygulayabileceğini" belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da "Kırsal Sağlık Hizmetleri" konulu yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, Grönland ile ilgili dış politika konularına değindi.

ABD Başkanı, "Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerindeki ilaç fiyatlarını karşılaştıran Trump, Fransa'ya ABD tarafından uygulanabilecek bir vergiyle ilgili detaylara yer verdiği sırada, "Bunu Grönland için de yapabilirim." ifadesini kullandı.

Grönland ile ilgili ABD çıkarlarıyla uyumsuzluk sergileyen ülkeleri ikna etmek adına gümrük vergilerini bir koz olarak kullanabileceğini ima eden Trump, "Çünkü ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var." diye ekledi.

Başkan Trump'ın açıklaması, ABD Kongresi'nden bir heyetin Kopenhag'da Danimarka ve Grönland milletvekilleriyle ABD'nin söz konusu talebiyle ilgili görüşme yaptığı sırada geldi.

İlaç fiyatlarının düşürülmesi ve sigorta şirketlerinin daha şeffaf olması gereğine değindi

ABD Başkanı Trump, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün de hazır bulunduğu toplantıda, Amerikan halkının ilaçlara bazı ülkelerden en az 10 kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalmasından şikayet etti.

"Bir hapın fiyatı New York'ta, örneğin Londra'da veya Münih'te olduğundan 10 kat daha pahalıydı." diyen Trump, sağlık hizmetindeki giderlerini "daha önce görülmeyen oranlarda" düşürdüklerini belirtti.

Sağlık giderlerini daha da düşürebilmek için ABD Kongresi'ne destek çağrısında bulunan Trump, "Maksimum fiyat şeffaflığına sahip olacağız ve maliyet düşecek." sözlerini kaydetti.