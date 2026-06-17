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Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamındaki Fransa ziyaretini "büyük bir başarı" olarak nitelendirdi

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ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi için gittiği Fransa ziyaretini 'büyük başarı' olarak nitelendirdi. İran'ın nükleer silah edinemeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını vurgulayan Trump, ABD ekonomisinin rekor seviyede olduğunu ve petrol fiyatlarının düştüğünü belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için Fransa'ya yaptığı ziyarete ilişkin "büyük bir başarı" nitelemesinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Haziran'da G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için bulunduğu Fransa'nın Evian-les-Bains kentindeki temaslarını değerlendirdi.

Abd Başkanı, "Bu ziyaret büyük bir başarıydı ancak insanların asıl konuşmak istediği konular, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağı gerçeğiydi." ifadesine yer verdi.

Paylaşımında ABD ekonomisinin gidişatı hakkında da değerlendirmede bulunan Trump, ülke ekonomisinin "tüm kategorilerde harika rakamlar sergilediğini" belirtti.

Trump, "Bugün çalışan insan sayısı tarihin en yüksek seviyesinde. ABD'ye 19,1 trilyon doların üzerinde yatırım yapılıyor, fabrikalar kuruluyor ve pek çok gelişme yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca İran'la varılan mutabakat sayesinde ABD borsasının "rekor seviyelere ulaştığını" ifade eden Trump, petrol fiyatlarının da "hızla düştüğünü" kaydetti.

Trump, bugün Fransız ve diğer Avrupalı ??liderlerle ülkenin başkenti Paris'e yakın bölgedeki Versailles Sarayı'nda katılacağı akşam yemeğinin ardından ABD'ye döneceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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