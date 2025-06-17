Trump, G7 Zirvesi'nden Orta Doğu Nedeniyle Ayrılıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden akşam yemeğinden sonra ayrılacağını açıkladı. Beyaz Saray basın sekreteri, Trump'ın zirvede önemli ticaret anlaşmaları imzaladığını belirtti.

(ANKARA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden bu akşam ayrılacağını söyledi.

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump G7'de harika bir gün geçirdi, hatta Birleşik Krallık ve Başbakan Keir Starmer ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Çok şey başarıldı ancak Orta Doğu'da olup bitenler nedeniyle Başkan Trump bu akşam Devlet Başkanları ile akşam yemeğinden sonra ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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