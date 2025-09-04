Triatlon sporcusunun öldüğü kazada sürücünün serbest bırakılmasına itiraz

ANKARA'da 20 yıllık triatlon sporcusu Berkan Kobal'a (52), bisiklet antrenmanı yaparken otomobiliyle çarparak ölümüne yol açan A.İ.C., kaza tespit tutanağında tam kusurlu bulunmasına rağmen adli kontrolle serbest bırakıldı. Berkan Kobal'ın eşi Ceyda Kobal, karara tepki gösterip, itirazda bulundu.

Çankaya ilçesi İşçi Blokları Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda 27 Ağustos'ta saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, A.İ.C.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki araca, sonra da sağ şeritte koçu Barış Topçu ile bisiklet antrenmanı yapan triatlon sporcusu Berkan Kobal'a çarptı. Yaralanan Kobal, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kobal, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen 31 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hazırlanan kaza tespit tutanağında sürücü A.İ.C. tam kusurlu bulundu. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezinde ve savcılıkta verdiği ifadesinde, sol şeritte olduğu sırada, ODTÜ Kavşağı'nı geçtikten sonra virajlı kısımda su birikintisi ve çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, önce önündeki araca, sonra da yolun kenarında bulunan bisiklete çarptığını ve kazanın kontrolü dışında geliştiğini ileri sürdü. A.İ.C., kazanın ardından aracını durdurup indiğini, kaza yerinde bulunanların yardımıyla sağlık ekiplerini aradığını belirtti. A.İ.C. "Meydana gelen olaydan dolayı pişmanlık duyuyorum. Trafik kazası tespit tutanağında belirtilen kusurun tamamen bana verilmesine ilişkin tespiti kabul etmiyorum" dedi.

Savcılık, sürücü A.İ.C.'yi 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanmasını talebiyle mahkemeye sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği, delilleri karartma şüphesi bulunmadığı ve sabıka kaydı olmadığı gerekçesiyle 2 hafta boyunca elektronik kelepçe ile konutunu terk etmemesi, polis merkezine imza vermesi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

'HIZININ YÜKSEK OLDUĞU BELLİ'

Berkan Kobal'ın DHA'ya konuşan eşi Ceyda Kobal, avukatları aracılığıyla karara itiraz ettiklerini söyledi. Ceyda Kobal, eşinin bankadan emekli olduğunu söyleyerek, "Senelerce bankada müdürlük yaptı. Spor hep hayatında vardı, benden önce de vardı. Zaten doktorlar bana yoğun bakımdayken, 'Bu kadar kaslı, bu kadar sporcu vücut, ama tutunacak hiçbir dal kalmamış. Öyle bir hızlı darbe almış ki, tutunacak hiçbir dalı kalmamış' dedi. 20 seneye yakın zamandır bisiklet sürüyor. Bisikleti çok seviyordu. Televizyonda herhangi bir bisiklet kazası haberi çıktığında o kadar üzülüyordu ki söyleniyordu kazalar yüzünden. Türkiye'de bisiklete uygun hiçbir yol yok, bisiklete saygılı hiçbir sürücü yok. Kural yok, kimse kurallara uymuyor, şuursuzca araba kullanıyor. Aracın hızının yüksek olduğu her halükarda belli. Doktorlar 'Karşılaştığımız en ağır tablo, çok büyük hasar almış' dediler. Hızlı olmasaydı bu hale gelir miydi Berkan" dedi.

Ceyda Kobal, "Benim kocam gitti. Oğlum 7 gündür babasına sarılamıyor. Ama sürücü evinde, dışarıda. Dayanılacak gibi değil. Ceza olmak zorunda ki dursun bu iş. Yoksa bunun bir sonu yok. Bugün Berkan gidecek, yarın her saat bir kaza olacak, biri gidecek yok yere. Daha önce de Berkan'a bisikletindeyken bir kez daha araba çarpmıştı. O zaman 'Allah'a şükür' demiştik. Ciddi bir şey yaşamamıştık. Bu sonu oldu. Trafikteki sürücülerin hepsinin kurallara uyması ve cezaların caydırıcı olması lazım. İnsanlar, 'Nasılsa hiçbir şey olmuyor bana' diye kaza yapıyor. Bu olacak iş değil. Bizim bir sürü hayallerimiz vardı" diye konuştu.

'BU BİR KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Ağabey Mesut Kobal da "Arkadan gelen kontrolsüz, aşırı hızlı bir araç Berkan'a vurup, ağır şekilde yaralıyor. Hastaneye gittiğinde zaten geri dönülemez bir noktaya gelmişti Berkan. Hastanenin tüm personeli inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Fakat aldığı darbeler o kadar büyük ki, o güçlü bedeni birkaç gün dayanabildi buna. Beraber sürüş yaptığı arkadaşı, koçunun anlattığı kadarıyla büyük bir gürültü sonrası, sol omuzunun üstünden Berkan'ın uçarak, yani 95 kilo bir adamın uçarak önüne düştüğünü görüyor arkadaşı. Berkan bütün hayatı boyunca kural, kaidelere uyan, sadece bisiklet değil, her konuda uyan, kural ihlali yapmayan biriydi. Berkan'ın bisikleti belki oğlundan sonra hayatta sevdiği en büyük tutkusuydu. Sevdiği bir işi yaparken kaybettik Berkan'ı. Bana göre bu bir kaza değil, devam eden bir cinayet vakasıdır. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir kaza değil, sabah 6,5 şehir içinde o kadar süratli bir araba kullanıyorsanız bunun cezasının kaza statüsüne sokulmaması gerektiğini düşünüyoruz biz" ifadelerini kullandı.

'YOLDA SÜRÜŞÜMÜZ YASALDI'

Kazada yanında bulunan arkadaşı ve koçu Barış Topçu da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "27 Ağustos 2025 sabahı, saat 06.15'te Ankara'da yaşanan olay, sıradan bir trafik kazası değildir. Kadim dostumuz, sporcumuz, can yoldaşımız Berkan Kobal, denetimsizlik, eğitimsizlik ve cezasızlık zincirinin bir kurbanı olmuştur. Şehir içinde çok yüksek hızla araç kullanan, toplumsal sorumluluk bilincinden yoksun bir sürücü, tüm kurallara harfiyen uyan iki bisikletliyi hedef aldı. Bizler, Karayolları Trafik Kanunu Madde 46 gereği en sağ şeritteydik. Madde 66 gereği, bisiklet yolu olmayan yolda sürüşümüz yasaldı. Madde 66/a gereği, 2'den fazla yan yana değildik. Kasklarımız, eldivenlerimiz, reflektörlerimiz kurallara tam uyum içindeydik. Buna rağmen, kontrolsüz sürücünün yüksek hızla çarpması sonucu dostum Berkan Kobal yaşamını yitirdi" dedi.

Öte yandan Berkan Kobal'ın, 5 yıl önce sosyal medya hesabından 'Bisikletime çarparsan ölürüm' paylaşımı yaptığı görüldü.