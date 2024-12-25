Trakya Üniversitesi'nde Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirildi

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (TÜBAP) başvurularında karşılaştıkları güçlükler, sorunlar ve çözüm önerileri ele alınıp değerlendirildi.

Toplantıda, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi Doç. Dr. Filiz Umaroğulları da bir konuşma yaparak akademisyenlerin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Araştırmacıların uygulama kriterleri ile ilgili taleplerinin TÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirildiği toplantıda, kriterlere yönelik sorular da cevaplandırıldı.

Alınan geri bildirimlerin 2025 TÜBAP uygulama kriterlerinde mevzuat çerçevesinde dikkate alınacağı belirtildi.

Voleybol turnuvası sona erdi

Edirne Genç Erkekler Voleybol Turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi.

Rakiplerini yenerek finale çıkan Keşan Batı Koleji ve Keşan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyon olmak için mücadele etti.

Rakibini 3-0 yenen Keşan Batı Koleji il birincisi oldu.

Turnuvada Edirne 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesini 3-0 yenen Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi de turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Üniversite öğrencileri İpsala Sınır Kapısını ziyaret etti

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, İpsala Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Gümrük sahasını gezen ve çalışmaları inceleyen öğrenciler, gümrük memurlarından bilgi aldı.

Öğretim elemanları Canan Yavuz ve Şükrü Çeşme de öğrencilere ziyaretlerinde eşlik etti.