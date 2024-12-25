Üye Girişi
Haberler
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Trakya Üniversitesi'nde Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirildi

Trakya Üniversitesi'nde Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde sosyal bilimler alanındaki akademisyenlerin TÜBAP başvurularındaki sorunları ele alan bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'in başkanlık yaptığı toplantıda, akademisyenlerin geri bildirimleri ve önerileri dikkate alınacak.

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (TÜBAP) başvurularında karşılaştıkları güçlükler, sorunlar ve çözüm önerileri ele alınıp değerlendirildi.

Toplantıda, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi Doç. Dr. Filiz Umaroğulları da bir konuşma yaparak akademisyenlerin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Araştırmacıların uygulama kriterleri ile ilgili taleplerinin TÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirildiği toplantıda, kriterlere yönelik sorular da cevaplandırıldı.

Alınan geri bildirimlerin 2025 TÜBAP uygulama kriterlerinde mevzuat çerçevesinde dikkate alınacağı belirtildi.

Voleybol turnuvası sona erdi

Edirne Genç Erkekler Voleybol Turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi.

Rakiplerini yenerek finale çıkan Keşan Batı Koleji ve Keşan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyon olmak için mücadele etti.

Rakibini 3-0 yenen Keşan Batı Koleji il birincisi oldu.

Turnuvada Edirne 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesini 3-0 yenen Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi de turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Üniversite öğrencileri İpsala Sınır Kapısını ziyaret etti

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, İpsala Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Gümrük sahasını gezen ve çalışmaları inceleyen öğrenciler, gümrük memurlarından bilgi aldı.

Öğretim elemanları Canan Yavuz ve Şükrü Çeşme de öğrencilere ziyaretlerinde eşlik etti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
img

Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
img

Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
"30 bin TL'nin altında yokuz" diyen Özel'den kritik ziyaret
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Yeni asgari ücrete işveren kesiminden ilk yorum ATO'dan geldi
Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.