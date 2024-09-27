Trakya Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Kamu Spor Oyunları'nda Şampiyon Oldu

Trakya Üniversitesi kadın voleybol takımı, "2. Kamu Spor Oyunları" il şampiyonu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "2. Kamu Spor Oyunları"nın Edirne ayağı, 16-24 Eylül tarihlerinde Edirne Spor Salonu'nda düzenlendi.

Oyunlarda üniversiteyi temsil eden takımlardan "Trakya Üniversitesi" birinci olurken, "Trakya Üniversitesi Hastanesi" isimli diğer takım ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Şampiyon takım, 1 - 6 Ekim tarihlerinde Bilecik'te düzenlenecek bölge finallerine katılacak.

Eğitim düzenlendi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Örtü Altı Üretim Teknikleri" konulu eğitim düzenlendi.

Müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen eğitimde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Kaya, örtü altı yetiştiriciliği ile marul, maydanoz ve salatalık üretimi konularında sunum gerçekleştirdi.

Eğitim, üreticilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.