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Trakya Üniversitesi heyeti Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti

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Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti. Ziyarette Balkanlar misyon ve vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği hakkında da bilgi verildi.

Trakya Üniversitesi heyeti Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, ziyarette Balkanlar misyon ve vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin gerçekleştirdiği faaliyetler ve hedeflenen iş birlikleri hakkında bilgi verdi.

Balkan Üniversiteler Birliği hakkında da bilgi veren Tabakoğlu, Balkanların sorunlarına çözüm üretilmesi ve gelişimine katkı sunması adına bu birliğin oldukça değerli olduğunun altını çizdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş'tan oluşan heyete Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da eşlik etti.

Tabakoğlu ve heyet Romanya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mircea Dumitru'yu da ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Dumitru, Trakya Üniversitesi ile iş birliklerinin süreceğini kaydetti.

Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri toplantısı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı.

Lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" olduğunu açıklayan Özvar, lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteler arasında Trakya Üniversitesinin de yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Balkanlar Türkiye Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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