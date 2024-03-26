Trakya Kalkınma Ajansı ve Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, Ahmetbey köftesinin markalaşması için çalışma başlattı
Trakya Kalkınma Ajansı ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, "Ahmetbey köftesi"nin markalaşması için çalışma başlattı.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, oda binasında düzenlenen programda işbirliği protokolü imzaladı.
Cebelli, yaptığı konuşmada, lezzetiyle bilinen Ahmetbey köftesinin markalaşması ile bilinirliliğinin artacağına inandığını söyledi.
Coğrafi işaretli ürünlerin kente katma değer sağladığını belirten Cebelli, bu lezzetin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret gösterdiklerini anlattı.
Şahin ise Trakya'da coğrafi işaretli ürün sayısının arttırılması için çalıştıklarını dile getirdi.
Protokol kapsamında gerekli çalışmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılacak.