Trakya'da Kırkımcıların Yoğun Mesaisi Devam Ediyor

Trakya'da çiftlikleri gezerek koyunların yünlerini kesen kırkımcılar yoğun mesailerine devam ediyor.

Üreticiler, meraların yanı sıra buğday ve ayçiçeği hasadı yapılan tarlalarda otlayan koyunlarının diken ve dış parazitlerden temizlenmesi için, koyunların yünlerini kesen ve halk arasında "kırkımcı" olarak bilinen ekiplerle iletişime geçiyor.

Çiftliklere gelen ekipler, kırkımda kullandıkları makineleri hazırlayarak yünlerin kesimine başlıyor. Koyunları yakalayarak ustaca yere yatıran kırkımcılar, yünleri birkaç dakika içinde keserek işlemi tamamlıyor. Kesilen yünler, ekibin bir üyesi tarafından toplanarak çuvallanıyor.

Gezgin kırkımcılar Trakya'nın her yanına gidiyor

Kırkımcı Ramazan Ayaz, AA muhabirine, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılın 8 ayı Trakya'yı gezerek koyun kırktıklarını söyledi.

Koyun kırkmanın meşakkatli bir iş olduğunu belirten Ayaz, "Koyunların yılda 2 kez kırkılması lazım. Bu işleme genellikle martta başlıyoruz. 15 Ekim'e kadar devam eder. Mayısta sona eren bahar kırkımında koyunlar temizlenir. Sonbahardaki ikinci kırkımda da koyunlar yine toz, kir ve ayçiçeği tarlalarında bulunan pıtraklardan temizlenir. Koyunlarının temizlenmesini isteyen müşterilerimiz bizi çağırıyor. Biz de 10-11 kişilik bir ekiple geliyoruz." diye konuştu.

Ayaz, kuzuların da kırkımını yaptıklarını, tüyleri kesilen kuzuların daha çabuk geliştiğini dile getirdi.

"Bir kişi günde 100 koyun kırkabilir"

Teknolojinin gelişmesiyle kırkım işinin de hızlandığını anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"Bir günde tek bir çiftlikte 10 kişilik ekiple 1000 koyun kırkabiliyoruz, ama çiftlikler arası gezdiğimiz için sayı düşüyor. İyi bir yerde kişi başı 100 koyun kırkabiliyoruz. Bir koyun 2 dakikada kırkılıyor. Koyunların yünlerini, kırkım karşılığı üreticiden alıp, toptancılara satıyoruz.

Bunları temizleyip ihraç ediyorlar. Eskiden kırkım makasla, elle yapılıyordu imece usulü. Aletler geliştikçe imece usulü çalışma yerini makineye bıraktı. Bu şekilde daha çabuk ve hızlı. Örneğin bir üreticinin 200 koyunu var, 1,5 saatte bitirip çıkıyoruz. Üretici daha sonra işine devam ediyor. Makasla olsa kırkım akşama kadar sürüyor."

Hastalıklardan koruyor

Üretici Ali Kuday da eskiden yılda bir yapılan kırkımın günümüzde ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere 2 kez yapıldığını belirtti.

Yünlerinden kurtulan koyunlardaki hastalık ve parazitlere müdahalenin kolaylaştığını ifade eden Kuday, "Hayvanların temizliği ve gelişimi daha iyi oluyor. Geçen yıl hastalık nedeniyle sonbahar kırkımını yapamadık, bu yüzden kışın bazı sıkıntılar yaşadık. Kırkımın önemini böylelikle görmüş olduk. Koyunlarda çıban çıkarsa bunu yünü içinde göremiyoruz. Patlarsa tüm sürüye bulaşıyor. Kırkım yapılınca hastalıkların belirtilerini daha kolay görüyoruz." diye konuştu.