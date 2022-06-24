Son dakika haberi: ZONGULDAK - Trafik kazasından dönen arama kurtarma ekibi aracının bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde trafik kazasından dönen arama kurtarma ekibinin aracının bariyere çarpması sonucu 3 personel yaralandı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde trafik kazasından dönen arama kurtarma ekibinin aracının bariyere çarpması sonucu 3 personel yaralandı. İlçeye bağlı Kızılcakese köyünde bir kişinin yaralandığı sıkışmalı trafik kazasından dönen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait arama kurtarma ekibi aracı, Ilıksu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı. Kazada 3 personel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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