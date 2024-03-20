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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklama

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Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüphelinin aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Şüphelilerden 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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