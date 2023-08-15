Trabzon'un fethinin 562'nci yıl dönümü kutlandı, Vali Ustaoğlu veda etti

TRABZON'un fethinin 562'nci yıl dönümü kent merkezindeki törenle kutlandı. Trabzon'dan yeni görev yeri Balıkesir'e gitmeye hazırlanan Vali İsmail Ustaoğlu törende kentte yaşayanlarla vedalaştı.

Trabzon'un Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 562'nci yıl dönümü, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutladı. Törene, 2018 yılından beri Trabzon'da valilik yapan ve yayımlanan kararnameyle yeni görev yeri Balıkesir olan Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

'ECDAT, YÜZYILLARCA BU ŞEHRE GÜZELLİK KATTI'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Trabzon'un fethi, büyük emek ve zorluklar neticesinde gerçekleşmiştir. O zamanki adıyla Bulgar Dağı aşılırken büyük meşakkat çekilmiştir. 'Trabzon gözümde ve gönlümde müntakış olmuştur' diyen Fatih Sultan Mehmet, nihayet 1461 yılının 15 Ağustos'unda hedefine ulaşmıştır. Trabzon, sadece fethedilmekle kalmamış, ecdat, yüzyıllarca bu şehrin güzelliğine güzellik katmıştır" dedi.

Başkan Zorluoğlu'nun konuşmasının ardından bir öğrenci 'Fetih' konulu şiirini okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Fetih' temalı, atletizmin koşu branşı yarışlarında derece giren öğrencilere madalya ve sertifikaları verildi. Mehteran ekibinin gösterisiyle sona eren törende, bazı kişiler, fetih kutlamalarına son kez katılan ve kentten ayrılmaya hazırlanan Trabzon eski Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanına gelip vedalaştı.

'BU ŞEHRİN HAYATIM BOYUNCA ÖZEL BİR YERİ OLACAK'

Balıkesir'e gitmeye hazırlanan Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon'da görev yapmanın kendisi için önemini anlatarak, "Benim için anlamlı bir veda oluyor. 5 yıl gibi bir süre görev yaptığım tarih şehrinde, bugün itibarıyla son günüm. Yarın sabah ayrılacağım. Böyle anlamlı bir günde 562 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği bu kadim şehirde görev yapmak benim için gerçekten onur vericiydi. Meslek hayatımın aynı yerde en uzun süre görevini Trabzon'da yaptım. Bildiğim kadarıyla da cumhuriyet tarihinin son 80 yılının, en uzun süre Trabzon'da görev yapan bir valisi olarak gururluyum, onurluyum. Böyle bir tarih, kültür ve imparatorluk şehrinde görev yapmanın benim için ayrı bir yeri olacak. Trabzonlu hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini istiyorum. 5 yıl gibi bir süre ailem ve çocuklarımla bu şehirde çok güzel anılar yaşadık, acıları, sevinçleri paylaştık. Trabzonspor'umuzun uzun bir aradan sonra şampiyonluğunu bu şehirde yaşadık. Ben ve ailem için dolu dolu geçen bir 5 yıldı. Bu şehrin hayatım boyunca özel ve anlamlı bir yeri olacak. Hemşehrilerime Allah'a ısmarladık diyorum" sözleriyle veda etti.