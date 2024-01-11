Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile KTÜ'den Geleceğin İşleri Konferansı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ortaklaşa yürüttüğü "Future Skills Academy - Geleceğin İşleri Akademisi" projesi kapsamında "Yenilikle Geleceğe" konferansı düzenlendi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen konferansın açılışına CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Vali Yardımcısı Ömer Şahin, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, kamu kurumu görevlileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

CHP Milletvekili Suiçmez, bilim kurgu filmlerinde gördüklerinin ve gençlik yıllarında seyrettiklerinin bugün hızlı bir şekilde hayata girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki artık geleceğimiz bu şekilde şekillenecek. Yapay zeka ile ilgili konular hukuk dünyasında da Avrupa Birliği'nde de hep tartışılıyor ve hukuk zemininde bunun yaratacağı sorunlar ve çözümleri üzerinde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani teknolojik anlamda gelişmeyi gösteren, geleceği şekillendiren bu sistemlerin hukuki altyapısını, etik kurallarını da çok güçlü bir şekilde ortaya koyması için hukuki zeminler hazırlanıyor."

TTSO Başkanı Çelebi ise bir süre önce gençlere yönelik istihdam konusunda proje yaptıklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de yine 40 genç girişimci öğrenci kardeşimizi geleceğin meslekleriyle ilgili yetiştireceğimiz bir projeyle karşınızdayız. Bu tür projelere her zaman destek veriyoruz. Dünyada sanayi, ticaret, teknoloji hızlı bir şekilde gelişiyor. İnsan gücünden yani kas gücünden farklı bir beyin gücüyle zeka ile çalışılacak bir teknolojiye doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Biz de ülke olarak bu teknolojiyi kullanabilmek açısından dünyada kendimize yer arıyoruz."

Çelebi, ihracat yapan firmalar olarak internetle ticareti ve internet üzerinden ihracat yapmayı öğrenmek zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir şekilde işlerimizi yürütebilmek için mutlaka bu yönde çalışmalar yapmalıyız. Gelecekte tıp alanında, hukuk alanında, daha birçok alanda yapay zeka daha etkin olarak kullanılacaktır. Yani meslekler belki devam edecek ama şekilleri mutlaka değişecektir. Biz de buna ayak uydurmak için 40 öğrencimizi yetiştirebilmek için böyle bir proje yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. TTSO'nun İnovasyon Merkezinde eğitimlerini görecekler. Bundan sonraki projelerimiz de daha çok bilime, teknolojiye dayalı eleman yetiştirmek konusunda olacaktır."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okumuş, bir araştırma üniversitesi olarak projelere önem verdiklerine işaret ederek, projelerin sadece akademik camia ile olmadığını, iş dünyasıyla birlikte çok güzel projelerin oluştuğunu aktardı.

Sanal gerçeklik, yapay zeka, bulut bilişim, eklemeli imalat gibi konuların günümüz ve geleceğin önemli teknolojileri olduğunu belirten Okumuş, "Ama şu anda maalesef bu teknolojiler bu alanda yetişmiş nitelikli elemanların çok önüne geçti. Bizim de bu teknolojinin hızına ulaşmamız gerekiyor. Aksi halde bu teknoloji de bir yerlerde durur ama biz onu kullanamayız. Bu proje tam da bunun için var zaten. Bu tür teknolojileri, üretilmiş olan bu teknolojileri kullanabilmek hem de daha da fazla geliştirmek zorundayız. Projeye katkı sunacak, sunan tüm paydaşlara, ortaklara, burada eğitim alacak olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilere çeşitli konuşlarda uzmanlar tarafından eğitimler verildi.