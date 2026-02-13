Haberler

TTSO heyeti Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti

TTSO heyeti Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti
Güncelleme:
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ı ziyaret ederek ticaret ve yatırım olanaklarını görüştü. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, ziyaretin ardından yapılan iş birliği hakkında bilgi verdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'a ziyarette bulundu.

TTSO'dan yapılan açıklamada, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TTSO yönetim kurulu üyesi Selami Ayyıldız, TTSO meclis üyesi Celal Çağatay Saka ve firma temsilcilerinin, TR90 Bölgesel Tekstil ve Ayakkabı Kümelenmesi UR-GE Projesi ikili iş görüşmeleri etkinliği kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunduğu belirtildi.

Heyetin, Cidde Ticaret Ataşeleri Oğuz Şahin ve Ahmet Güneş'in de katılımıyla Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ı ziyaret ettiği ifade edildi.

Ziyarette, Cidde'deki ticaret ve yatırım olanakları başta olmak üzere geniş kapsamlı istişare yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, Cidde TSO ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, "Tekstil ve ayakkabı kümelenmesindeki firmalarımızın da verimli iş birliği görüşmeleri yaptığına inanıyorum. Amacımız firmalarımızın ihracat kapasitelerini artırmak. Cidde'de bizlere her konuda yardımcı olan, etkinliğimizi ziyaret eden sayın Başkonsolosumuz ve Ticaret Ataşelerimize de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
