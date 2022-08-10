Trabzon haber! Trabzon'da erken fındık hasadı

KARADENİZ Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından fındıkta hasat dönemi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl erken başladı.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle üreticiler, 13 Ağustos olarak belirlenen tarih öncesinde fındık hasadına başladı. Erken olgunlaşan ürünlerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren üreticiler, akşam saatlerine kadar bahçelerinde fındık topluyor. İşçilerin günlük yevmiyesinin 300 lira olması nedeniyle kimi üretici ürününü kendi imkanlarıyla toplarken kimi ise işçi tutuyor.

Fındık hasadı yapan mahalleliden Yusuf Kurt da "Havanın sıcak gitmesi nedeniyle fındıklar biraz haşlandı. Bazı kesimlerde fındıklar dökülmeye başladı. Bu kez de erken toplayıp harmana serdik. Çuvallarla getirip döktük. Harmana serip güneşlendikten 2-3 gün sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Diğer tarafına da birkaç gün güneş vurduktan sonra toplayıp patosa vuracağız sonra da tane halinde kurutmaya çalışacağız" dedi.