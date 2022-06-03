Trabzon'da tütün ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Trabzon'da tütün ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da tütün ve sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da sahte alkollü içki ve tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da sahte alkollü içki ve tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, M.P'nin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 şişe sahte alkollü içki ve 577 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Trabzon Güncel Haberler

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