Trabzon'da kamyonet kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen kazada ölen Nebi Kılıç, Havva Kılıç ve Ali Daloğlu için cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Cenazeler, Küçükdere Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.