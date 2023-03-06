Trabzon'da heyelanda hasar gören evdeki çatlaklar Kahramanmaraş depreminde büyüdü

TRABZON'da 5 yıl önce heyelan sonrası afet bölgesi ilan edilen bölgede Fadime-Hakkı Yılmaz çiftinin terk etmediği hasarlı 3 katlı evlerindeki çatlaklar, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde daha da büyüdü. Fadime Yılmaz, "Depremi burada yaşadık; o gün ev çok sallandı. Ev bütün olarak gitti geldi, yanladı" dedi.

Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde, 5 yıl önce başlayan heyelanlar arazide kaymalara neden oldu. Heyelanlar nedeniyle evler, yollar ve tarım arazilerinde derin çatlaklar oluştu. Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemede, yer altı sularından kaynaklı heyelan olduğu belirlenen mahallede riskli olduğu gerekçesi ile bazı evler için tahliye kararı verildi. Mahallede bulunanların çoğu evlerini terk etti. Afet bölgesi ilan edilen bölgede Fadime-Hakkı Yılmaz çiftinin boşaltmadığı hasarlı 3 katlı evlerindeki çatlaklar, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde daha da genişledi. Depremi hissedip, kendileri dışarı atan çift, gidecek yerleri olmadığı için hasarın büyüdüğü evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.

Evin yıkılmak üzere olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ölmek istemiyorum. Enkaz altında kalmak istemiyorum. 'Çıkın diyorlar bize, gidecek yerim yok. Burası yıkılacak belli. Yaz kış evin kapısını açık bırakıyorum ki ev yıkılırken kaçıp canımı kurtarayım. Misafirim bile eve gelmez. Kapıya gelen korkudan geri dönüyor. Çaresizim" dedi.