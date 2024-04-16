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Trabzon'da 'Doğal Bir İhtiyaç Olarak Eğitim Ortamlarında İletişim' Konulu Etkinlik Düzenlenecek

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Trabzon'da, "Doğal Bir İhtiyaç Olarak Eğitim Ortamlarında İletişim" konulu etkinlik organize edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretme ve Öğrenme Merkezince düzenlenecek etkinliğe, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlik, 30 Nisan Salı günü saat 14.00'de KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi Nazım Terzioğlu Hikmet Yazıcı Trabzon Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

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