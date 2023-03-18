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Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Trabzon'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde Ömer Yılmaz yönetimindeki 61 AEP 823 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola düştü.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldızlı Mahallesi Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

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