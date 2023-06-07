Trabzon'da dereye yuvarlanan minibüsteki 5 kişi yaralandı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde dereye yuvarlanan minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde dereye yuvarlanan minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde T.Y'nin kullandığı 61 NH 043 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü T.Y. ve araçtaki 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel