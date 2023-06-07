Üye Girişi
Haberi Paylaş
Trabzon'da dereye yuvarlanan minibüsteki 5 kişi yaralandı

Trabzon'da dereye yuvarlanan minibüsteki 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Trabzon'un Araklı ilçesinde dereye yuvarlanan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde dereye yuvarlanan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde T.Y'nin kullandığı 61 NH 043 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü T.Y. ve araçtaki 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title