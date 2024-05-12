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Trabzon'da av tüfeğiyle başından vurulan kişi hayatını kaybetti

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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde 28 yaşındaki Özgür Bıyıklı, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle başından vurularak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde 28 yaşındaki Özgür Bıyıklı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, Bıyıklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pınar Mahallesi Jandarma Akçaabat Akpınar Trabzon Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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