Trabzon'da Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri hizmete açıldı

Trabzon'da Ortahisar Belediyesince "Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri" hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akoluk Mahallesi'nde belediyenin destekleriyle oluşturulan alanın açılışına, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Suiçmez, Karadeniz insanının çalışkan olduğunu belirterek, "Sayın Belediye Başkanımız üzerine düşen görevi yaptı, eminim üreticilerimiz de üzerlerine düşen görevleri yapacaklar, ekecekler, ürün yetiştirip buraya gelecekler. Gerisi bize kalıyor, bizler bu yeri yaşatmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Kaya ise Maçka'da terör örgütü saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anarak, bütün şehitlere rahmet diledi.

Kaya, her alanda üretimin önemine dikkati çekerek, "Bugün burada köylerimizde üretilen ürünlerimizin aracısız satılacağı, ayrıca pazar günleri de eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla gelip kahvaltı yapabileceğimiz bir köy kahvaltı alanı oluşturduk." şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözüne işaret eden Kaya, "Biz üretmek zorunda olan bir toplumuz." değerlendirmesinde bulundu.