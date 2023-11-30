Trabzon'da 9 Tabanca Yakalandı, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araç içerisinde 9 adet tabanca yakalanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araç içerisinde 9 adet tabanca yakalanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Değirmendere Mahallesi Maçka yolu kavşağında durdurulan bir araç içerisinden 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 adet şarjör ele geçirildi. Araçtaki B.C., F.E.T. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON