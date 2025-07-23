Trabzon'da 2024 Yılının Başarılı Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Trabzon'da 2024 Yılının Başarılı Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen '2024 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Selçuk Başar ve Nurgül Günaydın ödül aldı. Başar, 'Haber' kategorisinde, Günaydın ise 'Spor Fotoğrafı' kategorisinde ödüle değer görüldü.

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti tarafından (TGC) düzenlenen '2024 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda ödüller, sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı Trabzon Bürosu muhabirleri Selçuk Başar 'haber', Nurgül Günaydın da 'spor fotoğrafı' kategorilerinde ödül aldı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen '2024 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması' için ödül töreni gerçekleştirildi. Kentte bir restoranın bahçesinde düzenlenen törende; dereceye girenlere ödülleri verildi. Çeşitli kategorilerde 41 eserin jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada, 'Haber' kategorisinde Demirören Haber Ajansı Trabzon Bürosu muhabirlerden Selçuk Başar, 'Altın madeninde 'liç yığını' aşımı felaketi getirdi' başlıklı haberiyle, Nurgül Günaydın da İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde Svensson ile Bardhi arasında yaşanan ve bordo mavililerin penaltı beklediği pozisyona dair çektiği enstantane fotoğraf kareleriyle 'spor fotoğrafı' dalında başarı ödülüne layık görüldü. Başar'a ödülünü, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir takdim etti. Nurgül Günaydın'ın ödülü ise Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk tarafından DHA Trabzon Bölge Müdürü Fatih Turan'a takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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