Trabzon'da 11 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramada 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahsın evinde ise 13 adet şarjör ve 33 adet fişek bulundu.

Trabzon'da polis ekiplerince yapılan çalışmada bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramada 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.A. isimli şahsın bulunduğu bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahsın evinde yapılan aramada ise 13 adet şarjör ve 33 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. isimli şahsın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. - TRABZON