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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ve haziranda gerçekleştirilen yayla göçü öncesinde vatandaşların kırsal yol ağlarında sorun yaşamaması adına kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ve haziranda gerçekleştirilen yayla göçü öncesinde vatandaşların kırsal yol ağlarında sorun yaşamaması adına kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara ilçesinin Çayıroba Mahallesi, Maçka ilçesinin Kulat Boğazı ve Hanzariye Boğazı bağlantı yolunu ulaşıma açtı. Çaykara'nın Demirkapı Mahallesi Yedigöller yolunda ise kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ekiplerin karla kaplı yollar için seferber olduğunu belirtti.

Vatandaşların ulaşımlarını güvenli şekilde sağlamaları için hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Genç, kapalı yol kalmayıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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