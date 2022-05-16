'Tombala' operasyonunda 47 kişiye 85 bin lira ceza - Haberler

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'Tombala' operasyonunda 47 kişiye 85 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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'Tombala' operasyonunda 47 kişiye 85 bin lira ceza

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kafede jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tombala oynarken yakalanan 47 kişiye, 85 bin 493 lira ceza kesildi.

BORNOVA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, kafede jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tombala oynarken yakalanan 47 kişiye, 85 bin 493 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'ndeki kafede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kafeye 13 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda tombala oynadıkları tespit edilen 47 kişiye kişiye 85 bin 493 lira ceza kesilirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el koyuldu ve işletme mühürlendi. İşletme sahibi A.Ç., 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Yaka Mahallesi, Jandarma, Bornova, Güncel, Haberler

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