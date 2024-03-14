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TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kağan Yaşa seçildi

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Türkiye'de araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu olan TOKKDER'in yeni yönetim kurulu başkanı TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa oldu. İki yıl sürecek yeni dönemde görev alacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının belirlendiği toplantıda, İnan Ekici'nin koltuğunu devretti.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa seçildi.

Türkiye'de araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu olan TOKKDER açıklamasına göre, derneğin, 22'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

İki yıl sürecek yeni dönemde görev alacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının belirlendiği toplantıda, 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten İnan Ekici, koltuğunu TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa'ya devretti.

Uyum içinde geçen seçimlerin ardından TOKKDER'in yeni yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

"TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa, Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, ALD Automotive / LeasePlan Türkiye Ülke Genel Müdürü Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem, Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat, Zeplin Car Rental Genel Müdürü Hakan Sevim, Europcar Mobilite Grup Türkiye CEO'su Fırat Fidan ve Filokur Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan."

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları da Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici ve Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün oldu.

-İsim değişikliği önerisi genel kurulda kabul edildi

Öte yandan toplantıda, derneğin isim değişikliği için bir öneri de gündeme geldi.

Bu kapsamda, derneğin isminin "Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği" olarak değiştirilmesi yönünde bir tüzük değişikliği önerisi de genel kurulun onayına sunuldu.

Genel kurulun öneriyi kabul etmesiyle derneğin yeni isminin "Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği" olmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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