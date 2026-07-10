Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve siyasi ilişkiler ele alındı.

Tokayev, görüşmede Trump'ı ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Trump yönetiminin iç politikada benimsediği "sağduyu" yaklaşımının, Kazakistan'da "hukuk ve düzen" ilkesi temelinde yürütülen "Adil Kazakistan" stratejisiyle örtüştüğünü belirten Tokayev, bu kapsamda Trump'ın söz konusu politikasını desteklediğini dile getirdi.

Tokayev, Kasım 2025'te Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan önemli anlaşmaların uygulanmasında kayda değer ilerleme sağlandığını belirtti.

Kazakistan'ın nükleer silahların ve zenginleştirilmiş uranyumun yayılmasının önlenmesine yönelik tutumunun değişmediğini vurgulayan Tokayev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile uluslararası denetim mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Tokayev, görüşmede ayrıca Trump'ı Kazakistan'a davet etti.