Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den adil bir dünya düzeni için BMGK'yi genişletme çağrısı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Aşkabat'ta yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üye sayısının artırılması ve Türkiye'nin daimi tarafsızlık politikasıyla uluslararası istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Kazakistan'ın bu yıl yüzde 6 büyüme göstermesi bekleniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, adil bir dünya düzeni ve uluslararası istikrarın sağlanması açısından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) üye ülkelerin sayısının artırılması çağrısı yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'na katıldı.

Tokayev, forumda yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığa yönelik siyasi çizgisinin geniş Avrasya kıtasında istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkı sağladığını ifade etti.

Halihazırda bireysel çatışmaların çözümünde elde edilen başarılara rağmen dünyadaki genel durumun son derece gergin olduğuna dikkati çeken Tokayev, özellikle karşılıklı güven, hoşgörüye dayalı barış ve işbirliği anlayışının yetersiz kaldığını vurguladı.

Tokayev, BM başta olmak üzere çok taraflı kuruluşların yetki ve etkinliğinin azaldığına işaret etti.

Bu nedenle Kazakistan'ın adil bir dünya düzeni, uluslararası istikrar ve güvenliğin sağlanması için BM reformunu desteklediğini kaydeden Tokayev, özellikle BMGK'nin genişletilmesi ve BM Genel Kurulu'nun rolünün güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

"Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma sebebi Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturma arzusu"

Tokayev, ayrıca Kazakistan'ın Abraham Anlaşması'na katılma sebebini de açıkladı.

Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma kararının Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmaya anlamlı bir katkıda bulunma arzusundan kaynaklandığını anlatan Tokayev, aynı zamanda ülkesinin bölgede kalıcı çözümün en önemli faktörü olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasını da savunduğunu söyledi.

Tokayev, küresel ekonominin yavaşladığını ancak Orta Asya ülkelerinin bundan etkilenmediğini ve oldukça güçlü bir büyüme sergilediğini belirterek "Kazakistan'ın ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyüme göstermesi ve gayri safi yurtiçi hasılasının ise 300 milyar doları geçmesini öngörüyoruz. Bu, kişi başına 15 bin dolardan fazla bir gelir anlamına geliyor." diye konuştu.

Bu arada, Tokayev, BM sistemi içinde yalnızca su sorunlarına odaklanan bir yapı kurulmasını önerdi ve bu bağlamda BM Su Ajansı'nın tam teşekküllü bir BM kuruluşuna dönüştürülebileceğini söyledi.

title