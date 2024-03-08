Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Yıkılan Horuç Camisi Yeniden İnşa Edildi

Güncelleme:

Tehlike oluşturması nedeniyle 9 yıl önce yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Horuç Camisi tamamlandı. Cami, rekonstrüksiyon yöntemiyle yapıldı ve Cuma namazıyla ibadete açılacak.

Tokat'ta, tehlike oluşturması nedeniyle 9 yıl önce yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Horuç Camisi'nin yapımı tamamlandı.

Akdeğirmen Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta bulunan tarihi Horuç Camisi, 9 yıl önce içi ve bahçe duvarlarında oluşan derin çatlak ile yarıklar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı gereği tehlikeye yol açması üzerine yıkıldı.

Sadece minaresi kalan Horuç Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından rekonstrüksiyon (kalıntı ve diğer belgeler yardımıyla eski şeklinin belirlenerek yeniden yapılması) yöntemiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, AA muhabirine, Horuç Camisi'nin yıkılmadan önce çeşitli zamanlarda restorasyon gördüğünü söyledi.

Minaresinden hareketle caminin inşa tarihinin 15. yüzyıla kadar gidebileceğini tahmin ettiklerini anlatan Erdoğan, alt parselindeki kazı çalışması sırasında duvarlarının kayması neticesinde 9 yıl önce ibadete kapatılıp ardından yıkıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı ekim ayında caminin yeniden inşası için ihale yapıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

" Cami, rekonstrüksiyon yöntemi ile yapılmıştır. Camimiz, Genel Müdürlüğümüzün talimatı ile ramazan ayı gelmeden tamamlandı. Cuma namazı ile ibadete açılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kültürel mirasımızın paha biçilemez hazineleri olan vakıf eserlerimizin ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmeye ve tarihimizin emaneti olan vakıf eserlerimizi aslına uygun şekilde yaşatarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Vakıf Tokat Cami Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli? Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menemen adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Halil Budak kimdir? Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak kaç yaşında, nereli? Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title