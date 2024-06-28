Tokat'ta Üzüm Yaprakları Biyoteknik Mücadele Yöntemleriyle İhraç Edilecek

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan üzüm bağlarından elde edilen yaprakların ihraç edilebilmesi amacıyla tarımsal ilaç yerine biyoteknik mücadele yöntemleri kullanılıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde 5 yıl önce Tokat'ta, "Bağ Vatanına Dönüyor Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında 2019'da Pazar'a bağlı Çayköy'e yakın alanda sulama havuzu oluşturuldu, ardından 1000 dekarlık alanda 2 bin asma fidanı toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca pestisit kalıntısı riski görülen ürünlerde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, eğitim ve denetimlerde etkinliğin artırılması, üretici farkındalığının oluşturulması, tarımsal ilaç kalıntısının önlenmesi amacıyla 2022-2025 yıllarını kapsayan "Kalıntı Eylem Planı"na Tokat bu yıl dahil edildi.

Çayköy'de DOKAP projeleri kapsamında kurulan narince türü bağ sahasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce biyoteknik mücadele çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda bağa salkım güvesi zararlısına karşı feromon tuzakları konulmasıyla kimyasal ilaç kullanmadan zararlının popülasyonunun düşürülmesi amaçlandı.

Biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanılmasıyla bağ yaprağı üretiminde hem iç pazarda hem de ihracatta pestisit (kimyasal) kalıntısı nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilmesi, Tokat asma yaprağının yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da marka değeri yüksek bir ürün haline getirilmesi hedefleniyor.

"Sağlıklı üretim daha önemli' diyoruz"

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, AA muhabirine, eski dönemde yapılan ama sonraki yıllarda bırakılan bağcılığı Çayköy'de tekrar canlandırdıklarını söyledi.

Köyde 1000 dekarlık alanda çalışma yaptıklarını belirten Kapar, "Çalışma sonrasında bağlarımızı oluşturduk. Üretim önemli bir konu. Biz, 'Sağlıklı üretim daha önemli' diyoruz. Vatandaşlarımızın ve tüketicilerimizin önlerine sağlıklı ürün sunabilmek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ürünlerde pestisit kalıntısını önlemek için biyoteknik mücadeleye önem verdiklerini dile getiren Kapar, "İhracata yönelik ürün elde edebilmeyi amaçlıyoruz. 1000 dekarlık bağ alanından 200 ton yaprak üretimi olacak. Bu sene fiyatlarımız da güzel." diye konuştu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü uzmanı Sadık Ertuğrul da bağda kaliteli üretim planı oluşturmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Kimyasal kullanımına alternatif olan biyoteknik uygulamasının örnekleri yapılmakta. Teknik arkadaşlarla örnek uygulamaları gösteriyoruz. Tokat bağları, Kalıntı Eylem Planı'na dahil edildi. Böylece yaprak ihracatında yaşanan kalıntı sorununun önüne geçilmesi amaçlanıyor." ifadesini kullandı.