Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Sigarayı Bırakma Semineri Düzenlendi

Güncelleme:

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde seminer düzenlendi. Seminerde sigara bağımlılığı, sigaranın etkileri, sigara ile ilişkili hastalıklar ve sigarayı bırakma süreci hakkında bilgi verildi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde seminer düzenlendi.

Yeşilyurt Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Şeyda Eroğlu tarafından Halk Eğitimi Merkezi salonunda, "Sigarayı bırak, hayatı bırakma" sloganıyla seminer gerçekleştirildi.

Eroğlu, sigara bağımlılığı, sigaranın etkileri, sigara ile ilişkili hastalıklar, gebelikte sigara kullanımı, çocuklar için pasif içicilik, sigara para ve ekonomi ile sigarayı bırakma süreci ile ilgili konularda bilgi aktardı.

Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Said Özkan ise başından geçen olaylardan örnek vererek, sigaranın yol açtığı olumsuzluklara dikkati çekti.

Seminere Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş ile daire amirleri, memurlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilyurt Dünya Tokat Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor? DOLAR NE KADAR? 9 Şubat Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title