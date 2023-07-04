Tokat'ta Otobüs Şoförü Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Tokat'ta otobüs şoförü Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurup öldüren şüpheli tutuklandı. Olay sırasında şüphelinin yanında olan ağabeyi ve 2 oğlu da tutuklanmıştı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü kent merkezindeki otogarda meydana geldi. Murat Kaan E.,, aralarında husumet bulunan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Azerbaycan'da bir üniversitede tıp fakültesini bitiren ve Türkiye'de Tıpta Uzmanlık Sınavları'na hazırlanan Şahin'i öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yalnız olmadığını tespit eden Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, otogardakı cinayet anının güvenllik kameralarını inceledi.

Öte yandan mahkeme olayla ilgili gizlilik kararı aldı.