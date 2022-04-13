Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

TOKAT - Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi'nde yoğun kar yağışı nedeni ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkisini gösterdi. Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bölge trafik ekipleri uygulama yaparak ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Geyraz Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda ağır tonajlı araç sürücüleri bekletiliyor. Karayolları ekipleri bölgede ulaşımın durmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nisan ayında yolda kaldılar, şaşkınlıklarını gizleyemediler

Mart ayında alışkın oldukları kar yağışını Nisan ayında beklemeyen sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tır şoförü Fatih Demirkaynak, Çamlıbel geçidinde yoğun kar yağışı nedeni ile bekleyişlerine devam ettiklerini ifade ederek, "Mart yapacağını yaptı ama bunu Nisan'dan beklemiyorduk. Nisan bizi kötü yakaladı" dedi.

Çamlıbel tepesinde tırını park ederek yolun açılmasını bekleyen Süleyman Sezgin, yoğun kar yağışı nedeni ile yolda bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Yıllardır bu yollardayız ilk defa böyle denk geldik. Nisan ayında böyle bir kar yağışı beklemiyorduk" diye konuştu.