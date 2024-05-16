Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda, bir öğretmen, bir özel güvenlik görevlisi ve 2 özel sektör çalışanı gözaltına alınmıştı.

Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 FETÖ zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, 14 Mayıs'ta gizli tanığın ifadesi doğrultusunda düzenlediği operasyonunda, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli bir öğretmen, İl Kültür Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi ile özel sektörde çalışan 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Tokat Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title