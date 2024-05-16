Tokat'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı
Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda, bir öğretmen, bir özel güvenlik görevlisi ve 2 özel sektör çalışanı gözaltına alınmıştı.
Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 FETÖ zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, 14 Mayıs'ta gizli tanığın ifadesi doğrultusunda düzenlediği operasyonunda, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli bir öğretmen, İl Kültür Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi ile özel sektörde çalışan 2 kişiyi gözaltına almıştı.