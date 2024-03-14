Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta aracını doluya karşı battaniye örterek korudu

Güncelleme:

Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını zarar görmesin diye üstünü battaniyelerle örterek önlem almaya çalıştı. Yağışın kısa sürmesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Tokat'ta aracını doluya karşı battaniye örterek korudu

TOKAT - Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar otomobilleri zarar görmesin diye üstünü battaniyelerle örterek önlem almaya çalıştı.

Tokat'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini doluya dönüştü. Kent merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yoğun şekilde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek dolu yağışının durmasını bekledi. Bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini battaniye ile kapatarak koruma altına almaya çalıştı. Dolu nedeniyle sokaklar kısa sürede beyaza bürünse de yağışın kısa sürmesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tokat Doğal Afet Hava Durumu Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Karagöz kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Salih Karagöz kimdir? Mustafa Balcı kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Yahyalı Belediye Başkan adayı Mustafa Balcı kimdir? Osman Koç kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Tomarza Belediye Başkan adayı Osman Koç kimdir? Metin Kılıçaslan kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Metin Kılıçaslan kimdir? Halil İbrahim Çağrı kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Özvatan Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Çağrı kimdir? Ali Dinçer Kuzugüden kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Felahiye Belediye Başkan adayı Ali Dinçer Kuzugüden kimdir? Songül Özdemir kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Develi Belediye Başkan adayı Songül Özdemir kimdir? Erhan Özhan kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Bünyan Belediye Başkan adayı Erhan Özhan kimdir? Osman Türk kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Akkışla Belediye Başkan adayı Osman Türk kimdir? Recep Güngör kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri İncesu Belediye Başkan adayı Recep Güngör kimdir? Alper Ceyhan kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Hacılar Belediye Başkan adayı Alper Ceyhan kimdir? Göker Gözütok kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Talas Belediye Başkan adayı Göker Gözütok kimdir? Sedat Kılınç kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan adayı Sedat Kılınç kimdir? Yurder Şahin kimdir? 2024 İYİ Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayı Yurder Şahin kimdir? Mehmet Yunus Seven kimdir? 2024 İYİ Parti Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Mehmet Yunus Seven kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title