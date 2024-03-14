Tokat'ta aracını doluya karşı battaniye örterek korudu

TOKAT - Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar otomobilleri zarar görmesin diye üstünü battaniyelerle örterek önlem almaya çalıştı.

Tokat'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini doluya dönüştü. Kent merkezinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yoğun şekilde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek dolu yağışının durmasını bekledi. Bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini battaniye ile kapatarak koruma altına almaya çalıştı. Dolu nedeniyle sokaklar kısa sürede beyaza bürünse de yağışın kısa sürmesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.