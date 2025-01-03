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Tokat Kazova'ya 15 Milyar Lira Sulama Yatırımı

Tokat Kazova'ya 15 Milyar Lira Sulama Yatırımı
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AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Kazova'ya 15 milyar liralık kapalı sulama sistemi projesinin Dünya Bankası tarafından onaylandığını açıkladı. Proje ile çiftçilerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Arslan, tarımda çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Tokat'ta bulunan Kazova'ya 15 milyar liralık sulama yatırımının yapılacağı bildirildi.

Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, AK Parti Tokat milletvekilleri olarak Kazova'nın Tokat'ın kalbinde önemli bir yere sahip olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Yapılacak projelerle çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek verimliliği artırmayı hedeflediklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Kazaova'ya 15 milyarlık kapalı sulama sistemi yapacağız. Dünya Bankası destekli projemiz onaylandı. Proje, suyun etkin ve verimli kullanımını sağlayarak üretimde kaliteyi artıracak. AK Parti olarak tarımda her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam ederek desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Projenin bölgemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sulama ile ilgili diğer yatırımlarımızı da ilerleyen günlerde hemşehrilerimizle paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de olduğu gibi Tokat'ımızda da her alanda tüm yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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