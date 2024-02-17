Tokat'ın Turhal ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Caddesi Yeni Belediye Sitesi 2. katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.