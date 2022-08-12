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Tokat haber... Tokat'ta devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

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Tokat haber... Tokat'ta devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Tokat yerel gündem haberine göre Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Çağdaş yönetimindeki 63 BB 034 plakalı minibüs, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı.

Kazada, araçta bulunan Gülten Özgenç, Yunus Emre Özgenç, Cemile Çağdaş, Fatma Çağdaş ve Fatma Bulut yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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