Tokat haber | Niksar'da 6. Altın Ceviz Yarışması düzenlendi Güncel Haberler Tokat haberi... Niksar ilçesinde 6. Altın Ceviz Yarışması gerçekleştirildi. Niksar ilçesinde 6. Altın Ceviz Yarışması gerçekleştirildi. Niksar Belediyesi Düğün Salonu'nda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Niksar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarışmaya 15 çiftçi, ürettikleri cevizlerle katıldı. Yarışmada jüri heyeti, cevizleri tadına ve rengine göre değerlendirdi. Yarışmada dereceye giren cevizlerin sahiplerine ödülleri, 7 Ekim Cuma günü verilecek. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Hisarcık Niksar Güncel Haberler

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