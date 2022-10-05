Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haber | Niksar'da 6. Altın Ceviz Yarışması düzenlendi

Güncel Haberler

Tokat haber | Niksar'da 6. Altın Ceviz Yarışması düzenlendi

Tokat haberi... Niksar ilçesinde 6. Altın Ceviz Yarışması gerçekleştirildi.

Niksar ilçesinde 6. Altın Ceviz Yarışması gerçekleştirildi.

Niksar Belediyesi Düğün Salonu'nda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Niksar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarışmaya 15 çiftçi, ürettikleri cevizlerle katıldı.

Yarışmada jüri heyeti, cevizleri tadına ve rengine göre değerlendirdi. Yarışmada dereceye giren cevizlerin sahiplerine ödülleri, 7 Ekim Cuma günü verilecek.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Hisarcık Niksar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title