Tokat Belediyesi Yağmur Suyu Hattı Çalışmalarını Sürdürüyor

Tokat Belediyesi, su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu hattı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 5 yılda mevsim şartlarında yaşanan değişikliklerle mayıs ve haziran aylarında ani bastıran sağanakların ülke genelinde olduğu gibi Tokat'ta da etkili olduğu görüldü. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il merkezinde yaklaşık 40 noktada çalışma yapılması gerektiğini ve bölgelerin 30'unda çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Kalan noktalarda sorunların giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Eroğlu, aşırı yağışlarda dahi su baskını yaşanmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Tokat Belediyesi, su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur suyu hattı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 5 yılda mevsim şartlarında yaşanan değişikliklerle mayıs ve haziran aylarında ani bastıran sağanakların ülke genelinde olduğu gibi Tokat'ta da etkili olduğu görüldü. Tokat Belediyesi bu yağışların sel baskınlarına sebep olmasını engellemek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırarak, son 4 yılda il merkezinin yağışlardan etkilenen bölgelerinde 55 kilometre yağmur suyu altyapısı gerçekleştirerek baskınlardan etkilenen bölgelerin sayısında azalma olmasını sağladı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu il merkezinde yaklaşık 40 noktada çalışma yapılması gerektiğini ve bölgelerin 30'unda çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Kalan noktalarda sorunların giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Eyüp Eroğlu, "Bu kapsamda son olarak geçtiğimiz Çarşamba günü Esentepe Delikkapı Cami bölgesinde bir çalışma başlattık. Miralay Reşit Bey Caddesi 1. ve 2'inci geçitteki baskınları önlemek için 300 metre uzunluğunda yeni bir yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı 4 adet çökertme havuzu ve 6 adet mazgalla destekliyoruz. Buradaki çalışmamızı bir hafta içinde tamamlıyoruz. Akabinde Tokat'ta herhangi bir noktada aşırı yağışlarda dahi bir su baskını yaşanmaması için kalan noktalarda da çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda aniden bastıran kısa süreli fakat etkili olan yağışlardan birçok şehrin etkilendiğine işaret eder Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokat'ımızda biz bunlara hazırlık olması açısından çalışmalar yapmıştık. Tokat'ın önemli problemlerinden biri olan su baskınlarına karşı yapılacak çalışmalarda büyük oranda ilerleme kaydettik ve sıfır sorun noktasına varmak üzereyiz. Yerleşimin yoğun olduğu noktalarda bazı binaların yağmur suyu boruları kanalizasyon hattına doğrudan bağlanmış. Bu şekilde yapılması yağmur suyu hattı olan noktalar da dahil olmak üzere evlerin içinde baskına sebep oluyor. Yağmur suyu borularının ucu sokağa bırakılarak yağmur sularının doğru hat olan yağmur suyu hatlarına ulaşmasının sağlanması gerekiyor."